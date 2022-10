Netflix apresenta Macondo da série "Cem anos de solidão"

As primeiras imagens de Macondo,da série da Netflix "Cem Anos de Solidão", foram reveladas sexta-feira, assinalando o 40º aniversário do momento em que García Márquez descobriu que iria receber o Nobel da Literatura algumas semanas mais tarde.

"Hoje, 40 anos depois, continuamos a celebrar o Prémio Nobel da Literatura de Gabriel García Márquez! E assim, aqui estão as primeiras imagens de Macondo que ganharão vida na série 'Cem Anos de Solidão'", disse a Netflix LatinoAmérica num ´trailer` da série publicado nas redes sociais.

O vídeo de um minuto passa-se numa selva onde um grupo de pessoas é visto a construir um modelo de Macondo e um narrador lê um dos primeiros fragmentos da obra maior do escritor colombiano laureado com o Nobel.

"O mundo era tão recente que muitas coisas não tinham nome e para as mencionar era preciso apontar-lhes com o dedo. Quanto lhes custou a vida para encontrar o paraíso da solidão partilhada", lê-se no vídeo promocional, que não revela a data de lançamento.

Para a produção da série, os responsáveis pelo trabalho deslocaram-se a diferentes cidades do norte da Colômbia para identificar as que podiam representar as características físicas e psicológicas dos habitantes de Macondo, incluindo os mais de 30 membros das sete gerações da família Buendía.

Macondo é a cidade imaginária das Caraíbas colombianas onde decorre a narrativa de "Cem Anos de Solidão".

Durante várias semanas os produtores entrevistaram até 70 pessoas todos os dias, a maioria das quais sem qualquer experiência de representação, mas com o espírito de algumas das personagens de "Cem Anos de Solidão", a fim de escolher a melhor pessoa para as encarnar.

O objetivo de escolher pessoas que na sua vida quotidiana têm a mesma atividade que as personagens do romance é dar mais realismo à atuação, razão pela qual estiveram em praças, mercados, parques de bairros populares e centros culturais, entre outros locais que inspiraram Gabriel García Márquez para criar o "realismo mágico".