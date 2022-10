Autorretrato de Poussin emprestado pelo Louvre exibido no Museu de Arte Antiga

Um autorretrato de Nicolas Poussin, obra convidada do Museu do Louvre, vai estar patente no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, de segunda-feira até 15 de janeiro de 2023, integrado na Temporada Cruzada Portugal-França.

Nicolas Poussin (1594-1665), "considerado o maior pintor francês", embora tenha passado quase quarenta anos em Roma, onde se instalou com 30 anos, aparece aqui representado como testemunho de uma amizade, mas também como "imagem emblemática do génio austero e exigente", de acordo com a programação do MNAA, disponível na sua página.

Na altura em que Nicolas Poussin se mudou para Roma, em 1624, a cidade papal tinha um meio artístico muito competitivo, onde os melhores pintores de toda a Europa vinham fazer a sua formação.

Em 1640, foi chamado por Luís XIII e pelo cardeal de Richelieu para ocupar o lugar de primeiro pintor do rei, em Paris, onde permaneceu durante dois anos.