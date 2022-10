Kevin Spacey ilibado de processo de abuso sexual a Anthony Rapp

Os jurados anunciaram a decisão em cerca de menos de 90 minutos depois do início do período de deliberação, segundo refere a NBC News.

Em resposta, na época, Kevin Spacey admitia estar "horrorizado" com o relato e dizia não se lembrar do momento do alegado abuso, apesar de pedir desculpa "pelo o que pode ter sido um comportamento bêbado profundamente inapropriado". Na altura, no mesmo comunicado, Kevin Spacey assumiu-se como homossexual, uma declaração criticada por ter sido entendida como uma "distração" da história de abuso.

Em tribunal, Spacey negou as alegações de Rapp, dizendo sob juramento que “não são verdadeiras”. O intérprete disse ainda que se sentiu "chocado" com as acusações de Rapp e que o comunicado que emitiu foi escrito por recomendação dos seus agentes e que hoje está arrependido por o ter feito.



Pouco tempo depois da denúncia, em 2017, Kevin Spacey foi acusado de vários outros casos de abuso e assédio sexual a menores e de comportamento inapropriado nas produções em que estava envolvido, como na série "House of Cards". Desde então, o ator só teve dois papéis, no filme "Billionaire Boys Club", em 2018, e em "Once Upon a Time in Croatia", em 2022.