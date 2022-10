Digressão de Motley Crue e Def Leppard passa por Portugal

A digressão conjunta dos norte-americanos Motley Crue e dos britânicos Def Leppard vai passar por Portugal no verão de 2023, com um concerto a 23 de junho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, anunciou hoje a promotora.

As duas bandas anunciaram em 2019 que embarcariam numa digressão conjunta por estádios e recintos de grande dimensão, mas por causa da covid-19, os concertos só aconteceram este ano, com atuações nos Estados Unidos e Canadá.

No início de 2023, estarão em vários países da América Latina - com três datas no Brasil - e abrirão a digressão europeia a 22 de maio em Sheffield, cidade britânica onde os Def Leppard se formaram em 1976.

Para a data em Portugal, os bilhetes serão colocados à venda no dia 28 deste mês, com os preços a variarem entre os 69 e os 95 euros.

Com esta digressão, que conta com mais de um milhão de já bilhetes vendidos, juntam-se duas das mais conhecidas bandas de hard rock e heavy metal, particularmente ativas nos anos 1980 e 1990 e que tenta agora chegar a novos públicos, como referem os Motley Crue na página oficial.

"Há uma nova geração de fãs que descobriu a banda [os Motley Crue] através do filme "The Dirt", na Netflix, que finalmente tem agora oportunidade de ver a lendária atuação ao vivo dos Motley Crue pela primeira vez", lê-se na biografia oficial do grupo.

Se o último álbum de estúdio dos Motley Crue data já de 2008, quando lançaram "Saints of Los Angeles", e o material mais recente são os quatro temas novos da banda sonora do filme autobiográfico "The Dirt", enquanto no caso dos Def Leppard há um álbum novo no mercado, lançado em maio passado e intitulado "Diamond Star Halos".