45 dias de mandato, uma explosão de humor na internet. A demissão de Liz Truss vista pelas redes sociais

20 out, 2022 - 18:51 • Redação

A internet está em delírio com a demissão da primeira-ministra britânica esta quinta-feira. Liz Truss abandonou o número 10 de Downing Street e os memes começaram a disparar nas redes sociais. A agora primeira-ministra demissionária renunciou ao cargo após 45 dias na liderança do executivo britânico. Deste modo, Liz Truss cumpriu o mandato mais curto de sempre de um chefe de Governo do Reino Unido. Há quem diga que a residência oficial do primeiro-ministro mais parece um belo sítio para passar férias em Londres.

Ainda na passada segunda-feira, em entrevista à BBC, Liz Truss pedia desculpas pelos "erros" que cometeu no início do mandato e mostrava-se disposta a continuar no partido nas próximas eleições legislativas - algo que não deverá acontecer. No entanto, no mesmo dia, Suella Braverman, ministra do Interior, demitiu-se. Antes, Liz Truss já tinha afastado o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, depois das pesadas críticas ao 'mini-orçamento' apresentado. Ao todo, são três baixas no Partido Conservador em pouco mais de um mês. "Até uma garrafa de detergente Fairy dura mais do que três líderes dos Conservadores", brincam.

A líder britânica cumpriu pouco tempo de mandato, mas foi o suficiente para acontecer tudo e mais alguma coisa. E não foram só demissões. Liz Truss encontrou-se com a rainha Isabel II no dia em que tomou posse, a 6 de setembro. Dois dias, a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido faleceu. Na rede social Twitter, há utilizadores a falar do que pode ter sido um mau presságio.

Liz Truss corria contra o tempo para salvar o país da estagnação económica. Contudo, a contestação interna intensificava em torno de um executivo britânico cada vez mais debilitado. Nas redes sociais, os utilizadores lembram que bastaram seis semanas para o país ficar órfão de Isabel II, "entrar em recessão" e ter de procurar um novo primeiro-ministro.

Por cá, a imaginação de Insónias em Carvão leva-nos aos relvados de Old Trafford, em Manchester. Ou, mais concretamente, aos balneários. Tal como Cristiano Ronaldo, a verdade é que Liz Truss também abandonou antes do apito final.



Um dos memes mais populares gira em torno do duelo entre Liz Truss e... uma alface. Isto porque, há uma semana, o tabloide britânico "The Daily Star" iniciou um vídeo em direto, que colocava a então primeira-ministra britânica em confronto com um legume. "Liz Truss resistirá mais tempo do que esta alface?", questionavam, testando a longevidade da chefe de Governo no cargo. A resposta é dada agora: a "Lizzy Alface" ganhou.

Quem resiste mais tempo: a primeira-ministra Liz Truss ou uma alface?