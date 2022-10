O telescópio James Webb registou novas imagens dos "Pilares da Criação", um conjunto de nuvens densas e frias de gás hidrogénio, a 6.500 anos luz da Terra.

O fenómeno recebeu este nome devido ao seu aspeto - que é semelhante a vários pilares - e à sua localização, marcada pelo nascimento de várias estrelas. As imagens podem também remeter para uma mão gigante no meio do Universo.

As imagens mais conhecidas, até hoje, dos "Pilares da Criação" eram os registos do telescópio Hubble, em 1995 e 2014.