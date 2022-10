Odemira recebe primeiro Festival de Improviso

O concelho de Odemira recebe de 21 a 23 de outubro, o Festival de Improviso "Vozes de Mestre".

É o primeiro deste género no Alentejo, promovido pelo Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de Improviso de São Martinho das Amoreiras.

Durante três dias, o programa apresenta vários concertos e conversas sobre os cantares ao desafio, repartindo-se pelas freguesias de São Teotónio, dia 21, São Martinho das Amoreiras, no dia 22, e em Amoreiras-Gare, dia 23, sempre com entradas gratuitas.

O primeiro momento do festival acontece já na sexta-feira, a partir das 21h30, na Sociedade Recreativa de São Teotónio, com a atuação dos Alunos de Viola Campaniça da Turma da Oficina de Daniel Luz e o concerto “Cantares ao Desafio” com as tradições do Minho, Açores, Madeira, Nordeste Brasileiro e Alentejo.

O segundo dia do Festival, no sábado, arranca às 14h30 horas, no Salão de Festas de São Martinho das Amoreiras, com a apresentação dos grupos e artistas convidados em representação das várias formas de Cantares ao Desafio das diferentes regiões.

Destaque também para a mesa-redonda dedicada ao tema “Como salvaguardar os Cantares ao Desafio?”, seguindo-se um momento de Canto ao Baldão. À noite, pelas 21h30, atuam os alunos do Centro de Valorização da Vila Campaniça, com o concerto “Cantares ao Desafio”.

No domingo, último dia, Amoreiras-Gare recebe o Festival do Improviso, no Centro Social, com uma mesa-redonda e o concerto “Vozes de Mestres” que tem a colaboração dos vários artistas participantes.

“Contribuir para salvaguarda destes cantares, enaltecendo e promovendo o Cante ao Despique e Baldão, duas modalidades de Cantares ao desafio que fazem parte das raízes culturais da região, a par da Viola Campaniça”, é a finalidade desta iniciativa, de acordo com a nota da organização, enviada à Renascença.

Apoiam o evento, a Direção-Geral das Artes, município de Odemira, Juntas de Freguesia de São Martinho das Amoreiras e São Teotónio, Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare e Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras.