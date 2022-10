Morreu Ruth Rita, a assistente de Herman José no programa “Roda da Sorte”

Morreu Ruth Rita, a assistente do humorista Herman José nos programas “Roda da Sorte” e "Com a Verdade M'Enganas", ambos exibidos na RTP na década de 90.

Na publicação, Herman partilhou um vídeo com excertos do último episódio do concurso Roda da Sorte, no qual Herman José decidiu destruir o cenário do estúdio a tiros de carabina.