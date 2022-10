Robbie Coltrane, o Hagrid de Harry Potter, morreu aos 72 anos

Robbie Coltrane, o comediante escocês que ficou famoso no papel de Hagrid, na saga Harry Potter, morreu esta sexta-feira, aos 72 anos.

Com uma carreira extensa na comédia e no teatro, foi no grande ecrã, nas adaptações cinematográficas dos livros de J.K. Rowling, que se tornou reconhecido globalmente.

Coltrane começou a carreira com alguns papéis em Flash Gordon e Blackadder e, mais tarde, saltou para a ribalta britânica na série "Cracker", que durou entre 1993 e 2006.

O seu papel na série valeu-lhe um prémio BAFTA. Para lá de Harry Potter, Robbie Coltrane também teve um papel secundário na saga de 007, participando em "GoldenEye" e em "O Mundo Não Chega".