Organizações dedicadas às alterações climáticas vencem prémio Gulbenkian para a Humanidade

O prémio Gulbenkian para a Humanidade foi atribuído, esta quinta-feira, a duas organizações intergovernamentais dedicadas a produzir conhecimento científico e apoiar os decisores políticos no combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade.

A Plataforma Intergovernamental Ciência-Política sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas (IPBES) e o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) são as duas organizações vencedoras da terceira edição do prémio no valor de um milhão de euros.

Estas duas entidades – IPBES e IPCC – foram selecionadas de entre 116 nomeações de 41 nacionalidades.

O Prémio será entregue pela presidente do Júri, a ex-chanceler alemã Angela Merkel, numa cerimónia que se realiza a partir das 18h00 na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.