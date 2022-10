Nova música dos Queen é “uma pequena joia” de Freddie Mercury

“Depois de todos estes anos, é ótimo ouvir-nos aos quatro”, confessa Brian May. O guitarrista dos Queen fala assim da música “Face it Alone” que é lançada esta quinta-feira e que revela uma gravação inédita com a voz de Freddie Mercury, o vocalista da banda que morreu em 1991.

Em comunicado, a Universal Music explica que o single é "a primeira música nova com Freddie Mercury lançada em mais de oito anos”. A última vez que tal tinha acontecido tinha sido no disco “Queen Forever” lançado em 2014 em que foram incluídas as três canções inéditas com a voz de Mercury, “Let Me in Your Heart Again”, “Love Kills” e “There Must Be More to Life Than This”.

Brian May mostra-se “feliz” pela equipa ter conseguido “encontrar esta faixa”. “Face it ALone” revela, segundo o compositor da banda, “grande música que nunca foi concluída... até agora!”, exclama May.

De acordo com a editora, “a existência da música foi revelada pela primeira vez por [Brian] May e [Roger] Taylor numa entrevista de rádio da BBC no âmbito do concerto do Royal Jubilee deste ano, no qual eles realizaram a abertura com Adam Lambert”. Para o baterista e voz dos Queen, Roger Taylor, “Face it ALone” é “uma pequena joia de Freddie”, ao que Brian May acrescenta ser “linda” e “tocante”.

O novo single irá integrar o disco que será lançado a 18 de novembro e que é uma remasterização do álbum “The Miracle”, o décimo terceiro trabalho da banda britânica e o penúltimo lançado ainda em vida por Freddie Mercury.

A nova edição será disponibilizada “num luxuoso formato de caixa de oito discos ‘Queen The Miracle Collector's Edition’”, indica a Universal Music que explica que serão incluídas, por exemplo gravações de “conversas francas da banda no chão do estúdio em Londres e Montreux”, onde será revelado o “processo criativo dos quatro membros e a alegria, piadas e brincadeiras” da banda.

Sobre o single hoje divulgado, a editora de música explica que terá sido originalmente gravado “durante as históricas sessões de 1988 da banda” na gravação dos disco “The Miracle” e terá sido “redescoberto quando a equipe de produção e arquivo da banda retornou a essas sessões para trabalhar na reedição do set The Miracle box”.

“Nós esquecemo-nos dessa faixa”, admite Roger Taylor, que considera a descoberta maravilhosa e diz sobre ela que é “uma peça muito apaixonante”. Na altura das gravações, o tema “Face it Alone” nunca terá chegado ao “corte final do álbum”.