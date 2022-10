LEFFest traz Malkovich ao teatro e leva o cinema às prisões

Um espetáculo de teatro com John Malkovich, uma retrospetiva dos filmes de Jim Carrey ou uma conversa com o realizador David Cronenberg são algumas das propostas em cartaz na edição 16 do Lisbon & Sintra Filme Festival.

De 10 a 20 de novembro há mais de 10 filmes para descobrir na seleção oficial em competição. Alguns filmes são projetos que já nasceram no próprio festival em outros anos.

O diretor do festival e produtor de cinema Paulo Branco revela quem são as estrelas internacionais que passaram por Sintra e Lisboa. Além de Malkovich, também Michael Fassbender e David Cronenberg vão estar em Portugal.

"Aqui nasceram muitos projetos e este festival permite um contato com o público", afirma Branco, em declarações à Renascença.

O organizador do festival dá o exemplo da realizadora Laura Poitras que iniciou em Lisboa o documentário que a fez ganhar o Leão de Ouro em Veneza. O contato com a ativista e fotógrafa Nan Goldin foi fundamental.

Algumas das estrelas do festival irão este ano, pela primeira vez, participar no ciclo “Romper as Grades” que vai levar o cinema às prisões de Tires e Linhó. Serão também exibidos durante o festival filmes sobre a temática das prisões.

O evento começará a 10 de novembro e decorre em salas como o Cinema Nimas e o Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa e no centro Olga Cadaval e no Museu de Artes de Sintra. O programa pode ser consultado aqui.