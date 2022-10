Prémio revelação Ageas/D. Maria para designer de luz

Depois de dois adiamentos, a terceira edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D.Maria II foi hoje entregue a Cárin Geada.

A Designer de Luz foi apresentada como “alguém que antes do público, entra em cena” e alguém que “olha para o teatro como uma perspectiva artística”.



Assinou o trabalho de luz de espetáculos como “Última Hora” ou “Coleção de Artistas”. Nas palavras da premiada o trabalho de luz “é uma parte integrante do espetáculo”.

A escolha dos 16 elementos do júri foi hoje conhecida numa sessão que antecedeu o espetáculo A Casa Portuguesa, de Pedro Penim.

Na sessão o presidente do conselho de administração do Teatro, Rui Catarino explicou que este é um prémio que “corporiza o antecipar o futuro”, o mote do ciclo dedicado aos novos valores do teatro.



Numa sessão em que foi anunciada a renovação do protocolo por mais três anos com a Ageas, mecenas do prémio, Rui Catarino, referiu que o prémio é o “reconhecimento público às novas gerações”.