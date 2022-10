Números de espectadores nos cinemas longe do "pré-pandemia"

Os cinemas portugueses registaram, entre janeiro e setembro deste ano, mais espectadores e receitas de bilheteira do que no mesmo período do ano passado, no entanto os números estão muito distantes dos de 2019, ano pré-pandemia.

De acordo com as estatísticas mensais divulgadas pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), até setembro deste ano contabilizaram-se cerca de 6,7 milhões de espectadores e 38,5 milhões de euros de receita de bilheteira.

Estes valores mais do que duplicam os registados entre janeiro e setembro de 2021 (2,8 milhões de bilhetes emitidos e os 15,8 milhões de euros de receita de bilheteira). No entanto, ficam muito longe dos 11,5 milhões de bilhetes vendidos e dos 61,3 milhões de euros de receitas de bilheteira obtidos nos primeiros nove meses de 2019.

Ao contrário do que aconteceu em julho e em agosto, meses em que o número de espectadores ultrapassou um milhão, em setembro esse número ficou pelos 646 mil e uma receita de bilheteira de 3,6 milhões de euros, contra 6,0 milhões e 5,6 milhões, respetivamente, nos dois meses anteriores.

Mais de metade dos 854 filmes exibidos este ano em sala - 526 - foram produções europeias e 177 foram produzidas nos Estados Unidos.

Em setembro, o filme mais visto em sala de cinema foi a produção norte-americana "Bilhete para o Paraíso", estreada em 15 de setembro e protagonizada por George Clooney e Julia Roberts, com 114.366 espectadores e cerca de 657 mil euros de bilheteira.

Do total de filmes estreados, o mais visto este ano continua a ser "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, com 710.320 espectadores e 4,4 milhões de euros de receita de bilheteira.