Igreja de Cem Soldos recuperada com donativos do Festival Bons Sons

É um dos palcos do festival Bons Sons. A Igreja de São Sebastião, no coração da aldeia de Cem Soldos que anualmente recebe o festival de música portuguesa vai sofrer obras de intervenção no telhado com verbas doadas pelo evento.

Em comunicado, a organização do Bons Sons indica que a igreja onde costuma estar instalado o Palco Carlos Paredes, “recebeu na semana passada um donativo de 13 mil euros para as obras de intervenção no telhado”.

O valor foi angariado junto dos festivaleiros. “Correspondente ao dinheiro que o público do Bons Sons deixou nas pulseiras cashless”. Durante o festival o público usa essas pulseiras carregadas com dinheiro para fazer os pagamentos. O sobrante, por opção dos utilizadores pode ficar na pulseira e reverter “para o desenvolvimento de iniciativas sociais e culturais, desenvolvidas pelo SCOCS - Sport Club Operário de Cem Soldos, que beneficiam a aldeia e a qualidade de vida da sua população”, explica o comunicado.

Segundo o diretor do Cem Soldos, Miguel Atalaia, o apoio responde a “uma necessidade premente de reconstrução de um património tão importante para a aldeia como a igreja de Cem Soldos, cujo telhado está, neste momento, em mau estado. Em Cem Soldos, a igreja faz parte da vida cultural e social da aldeia, quer durante o Bons Sons, quer ao longo do ano, acolhendo várias iniciativas, sendo parte fundamental da comunidade”.

Considero como um “património emblemático e incontornável que faz parte da identidade da aldeia, e que mantém uma relação de portas sempre abertas à comunidade”, a Igreja será agora valorizada.

Miguel Atalaia acrescenta que “este apoio espelha o impacto que o festival tem na aldeia, que para além das questões financeiras, traz um impacto social muito importante, e que surge pela mão dos seus habitantes, que são parte ativa na organização do festival, mas também pela mão do público que nos visita e a quem agradecemos muito todo o apoio e vida que trazem a Cem Soldos anualmente”.

A última edição do Festival Bons Sons decorreu de 12 a 15 de agosto, na aldeia na região de Tomar.