Justin Bieber adia digressão mundial e concerto em Portugal

Depois de em setembro ter anunciado uma pausa por motivos de saúde, agora o músico Justin Bieber adiou todas as datas da atual digressão, “Justice World Tour”, até 25 de março de 2023. Afetado é o concerto que estava marcado para Lisboa a 21 de janeiro.

Em comunicado, a editora Universal confirma que a digressão terminou com o concerto do Rock in Rio, no Brasil. A “Justice World Tour” já tinha sido afetada pela pandemia. Deveria ter começado em 2020, mas acabou por ter início apenas em fevereiro de 2022, em San Diego.

Biber que anunciou que queria dar prioridade à sua saúde “vendeu mais de oito milhões de cópias” a nível mundial e “acumulou mais de 12 mil milhões de streams globais”. Nomeado para oito Grammys, incluindo na categoria de Álbum do Ano, Justin Bieber não virá assim a Portugal.

Segundo a Universal, “a promotora do concerto, Ritmos e Blues, comunicou que as pessoas portadoras de bilhetes devem aguardar indicações quanto ao reembolso”. Justin Bieber “é o artista #1 no YouTube com mais de 68 milhões de subscritores em todo o mundo e é o artista #1 no Spotify com 79 milhões de ouvintes”, diz a editora.