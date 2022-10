​"O que é isto de estar vivo?" Festival Internacional de Marionetas arranca no Porto

"O que é isto de estar vivo?" Esta é a pergunta que serve de mote para a edição deste ano do Festival Internacional de Marionetas do Porto. São 14 espetáculos, que se desdobram entre o Rivoli, o Coliseu e o Teatro Carlos Alberto, o Constantino Nery e o Campo Alegre, passando pelo Teatro Helena Sá e Costa. Questionam “O Mistério da Vida” como explica à Renascença o diretor artístico do festival. Igor Gandra diz que "de formas muito diferentes os espetáculos refletem sobre o que é isto de estar vivo, do ponto de vista biológico, mas também como seres humanos com aspirações". Com sete espetáculos internacionais, Igor Gandra destaca o trabalho dos artistas da Eslovénia. Still Life - Nove tentativas para preservar a vida de Tin Grabnar, do Ljubljana Puppet Theater, "transforma coelhos embalsamados em marionetas, e conseguem assim manipulá-los" refere Igor. O espetáculo está marcado para os dias 7 e 8 de outubro, no Teatro Rivoli. O FIMP espera, com humor, questionar o público sobre o mistério da vida. O diretor artístico do festival espera "pôr as marionetas e os objetos animados a interpelar o público" e a conversar sobre a vida.

A Renascença assistiu ao ensaio do espetáculo Maiakovski - O Regresso do Futuro. Uma co-criação do Teatro Ferro com o Teatro de Marionetas do Porto. Uma peça que se debruça sobre "o universo do poeta da revolução", afirma Igor. No Teatro e na poesia de Maiakovski, segundo nos conta, "é proposto aos espectadores que embarquem numa viagem no tempo". Igor Gandra exlica que o Festival Internacional de Marionetas do Porto tem uma programação direcionada para um público adulto, mas com um workshop para os mais novos - o Fimpalitos. Um workshop de contrução de marionetas que Igor diz ser "a mascote mutante do FIMP". Ao longo das 33 edições do festival já foram contruídas e animadas milhares de mascotes. Um festival com um olhar sustentável. Onde os workshops de contrução de marionetas aproveitam sobras de cenários de companhias do grande Porto.