Não conseguiu bilhetes para um dos concertos dos Coldplay em Portugal? Vá ao cinema

Se foi um dos muitos que não conseguiu comprar bilhete para ver o concerto dos Coldplay em Coimbra no próximo ano, tem antes uma oportunidade de ver a banda de Chris Martin a atuar. No próximo dia 29 de outubro, os Cinemas NOS vão transmitir para Portugal o concerto que a banda vai dar no estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina.

Integrado na tournée mundial do último disco “Music Of The Spheres”, o concerto será transmitido em duas sessões. Em comunicado, a NOS confirma que poderá comprar bilhete para ver e ouvir os Coldplay às 15h30 ou às 19h00, “em 14 salas de cinema do país”.

Poderá assistir a este concerto em direto nas salas: Alma Shopping, Almada Forum, Amoreiras, Braga Parque, CascaiShopping, Forum Algarve, Forum Madeira, Glicínias Plaza, Mar Algarve Shopping, NorteShopping, Oeiras Parque, Palácio do Gelo, Tavira Plaza e Vasco da Gama.