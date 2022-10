Festival Fólio em Óbidos é uma “livraria andante e viva”

É “uma livraria andante e viva”, é desta forma que a escritora Patrícia Portela se refere ao festival Fólio, que começa esta quinta-feira e que decorre até ao próximo dia 16 de outubro em Óbidos.

A vila literária que este ano dedica o festival ao tema do “Poder” promove encontros com escritores, exposições, concertos e lançamentos de livros, um deles, “Crónicas Fora de Jogo” de Patrícia Portela.

Em entrevista à Renascença, a autora portuguesa fala na necessidade de “provocar encontros” em torno dos livros. Patrícia Portela considera que “é muito fácil um livro perder-se”, por isso defende festivais como o que acontece há sete anos em Óbidos.

No programa deste ano, o grande destaque vai para a presença de dois escritores que já venceram o Prémio Nobel da Literatura. Este sábado, dia 8, às 21h será a polaca Olga Tokarczuk, autora de obras como “Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos” e “A Alma Perdida”, a participar num encontro sobre o tema ‘Limites’, com moderação do jornalista e editor Carlos Vaz Marques.

Depois, no segundo e último fim-de-semana do festival será a vez do escritor nigeriano Wole Soyinka, vencedor do Nobel em 1986 participar no Fólio. O autor será entrevistado pelo poeta e crítico literário José Mário Silva a partir das 21h na tenda Vila Literária sobre o tema da ‘Infância’.

Tal como em edições anteriores, o Fólio organiza a sua programação em diversos capítulos. Além das sessões com autores, há também debates em torno da edução, exposições de ilustração e concertos. Para a escritora portuguesa Joana Bértholo que estará no Fólio a lançar o seu mais recente romance “História de Roma”, o festival representa já “uma espécie de ritual” nesta altura do ano.

“É sempre bom voltar a Óbidos. Tenho memórias das boas conversas que tive lá, das exposições que vi, das conversas que ouvi. Espero que este ano se prolongue essa boa sensação”, diz a autora em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença.

No cartaz desta edição, haverá espaço para debater o tema do ‘Poder’ através de várias nuances. A autoras como Bernardine Evaristo e Pilar Quintana falarão sobre “Emancipação”; Mia Couto e José Manuel Gameiro falarão sobre “Distância”, já Eduardo Halfon e Sandro William Junqueira debaterão a questão da “Identidade”.

No dia 8 será entregue em Óbidos o Prémio Nacional de Ilustração, no âmbito da exposição PIM! na Galeria Nova Ogiva. Entre os lançamentos de novos livros, além das obras de Joana Bértholo e Patrícia Portela, no Fólio será também apresentado, dia 8, o novo livro de Gonçalo M. Tavares intitulo “O Diabo” e no dia 14 será o escritor angolano Ondjaki a lançar “Vou Mudar a Cozinha”, entre outros livros.

Além de diversas oficinas, masterclasses, cinema e teatro, o Fólio conta também com uma programação de concertos. Já no sábado o público vai poder ouvir o projeto Expresso Transatlântico dos irmãos Gaspar e Sebastião Varela, dia 12 é a voz de Marta Hughon que encherá o palco do Fólio, dia 13 é a vez de Cabrita levar o som do seu saxofone a Óbidos, dia 15 é a vez dos portugueses Cassete Pirata atuarem no palco Inatel.

Toda a programação do Fólio pode ser explorada no site do festival que tem entrada gratuita para as suas iniciativas.