É "uma casa, não é um museu”, mas mostra 48 obras de 15 artistas nacionais

05 out, 2022 - 09:00 • Maria João Costa

Na sala de jantar, numa parede em tom creme, com mais de 5 metros de comprimento está suspensa uma singela maça vermelha. A peça “Maça”, criada em 2018 pelo artista plástico Francisco Tropa é a mais recente de um conjunto de 48 expostas na residência oficial do Primeiro-ministro, no âmbito da sexta edição da Arte em São Bento. Até setembro de 2023, a exposição dá a conhecer a coleção Peter Meeker, criada em 1980, pertencente ao colecionador privado Pedro Álvares Ribeiro, presidente da Casa São Roque, no Porto e do conselho de administração da Fundação Cupertino de Miranda. Com curadoria de João Silvério, a exposição reúne obras de 15 artistas portugueses que mostram trabalhos criados nos últimos 40 anos. Na visita à imprensa o curador explicou que a exposição cuja obra mais antiga é uma fotografia de Paulo Nozolino de 1979, dá a conhecer “uma perspetiva histórica”. Mostra “a arte em Portugal, depois da Revolução, quando a sociedade começa a estabilizar e a criação artística começa a ter mais oportunidade e dificuldades, como ainda tem hoje”, aponta Silvério. “A curadoria teve como foco principal olhar para os artistas que são centrais na prática do colecionador, mas também nas cumplicidades e proximidade com os artistas, de visitas a ateliers que o colecionador sempre foi fazendo”, explica o curador que assume que cada peça exposta entra também em diálogo com a sala onde está. Um processo “desafiante”, diz Silvério.

Há artistas como Ana Jotta, Jorge Molder ou José Pedro Croft que reúnem um maior número de obras expostas. Essa concentração prende-se com o número de obras que o colecionador detém. “Em alguns casos acompanhou 30 anos do percurso do artista”, explica João Silvério sobre a relação entre os criadores e o colecionador. A coleção Peter Meeker tem caráter internacional, mas no palacete estão apenas obras de artistas portugueses devido ao âmbito da iniciativa Arte em São Bento que pretende promover a arte contemporânea nacional. Questionado pela Renascença sobre a forma como escolheu cada uma das peças para cada um dos espaços, João Silvério indica que tentou “estabelecer um certo tipo de relações”. Lembrando que a Residência Oficial “é uma casa” e que “não é um museu”, Silvério explica que o facto de haver pessoas que trabalham naquele espaço interferiu na escolha dos espaços e das obras. “Não estamos num espaço ‘White Cube’”, conclui o curador.