Candidatos para todos os gostos. Na caderneta de cromos da política, o Brasil já completou a coleção

Além da disputa presidencial, que opõe, entre outras figuras, Jair Bolsonaro e Lula da Silva, as eleições gerais no Brasil englobam ainda as votações para o Senado e o Congresso nacionais, assim como para cargos estaduais, como é o caso dos governadores e assembleias.



Aliás, é ao nível da corrida local que surgem algumas das habituais pérolas das campanhas políticas a que o Brasil já nos habituou. Este ano não foi diferente.

Nas listas de voto, os mais de 156 milhões de eleitores brasileiros poderão deparar-se com uma dupla inesperada do partido Agir: são os casos do candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Barack Obama, e de Bin Laden, a correr por São Paulo.