Tiago Rodrigues pede pacto de regime de investimento na Cultura

O encenador português Tiago Rodrigues apelou esta terça-feira a uma mudança de visão política, um "pacto de regime", de investimento na criação artística, alertando que, "a prazo, vai ser a asfixia total" do setor cultural.

"Estamos tão longe, tão atrasados historicamente, que é preciso uma decisão por um ano, uma legislatura, que a Cultura e as Artes fossem uma prioridade política. O que faz falta - além de animar a malta - é mudar a realidade absolutamente ridícula daquilo que é o investimento do Estado na criação artística. Enquanto a realidade não mudar todas as ótimas ideias vão falhar", afirmou Tiago Rodrigues.

O encenador e dramaturgo português respondia assim a uma pergunta sobre o que falta no teatro em Portugal, numa entrevista em Lisboa, promovida pelo Clube de Jornalistas, em parceria com a agência Lusa e a Escola Superior de Comunicação Social, no âmbito dos 50 anos das comemorações do 25 de Abril e dos 40 anos do clube.

Tiago Rodrigues, diretor do Festival de Avignon, em França, quer que a Cultura "por uma vez seja tratada com um mínimo de dignidade", aumentando o financiamento do que é o serviço público de Cultura.