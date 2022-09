Investigada alegada destruição de obra de Frida Kahlo

A alegada destruição de um original da pintora mexicana Frida Kahlo está a chocar colecionadores e apreciadores de arte.

Diferentes publicações asseguram que se trata da obra denominada “Sinister Ghosts”, de 1944, avaliada em mais de dez milhões de euros e que seria propriedade do empresário Martin Mobarak, o mesmo que afirma tê-la queimado para a “converter em 10.000 NFT, um registo único digital inserido numa cadeia de 'blockchain', o sistema usado para as criptomoedas”.

O facto terá ocorrido em 30 de julho deste ano, em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com o milionário, esta conversão destinava-se a beneficiar instituições como “a Casa Museo Frida Kahlo, o Palácio de Belas Artes e a Escola Nacional de Artes Plásticas”.

O Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura (INBAL) do México, que anunciou uma investigação para apurar a veracidade da ocorrência, já veio negar que qualquer uma das suas instituições tenham recebido receber alguma doação do colecionador, ao contrário do que este afirmou.

O Banco do México, esclarece o INBAL, é administrador fiduciário da Casa-Museu Diego Rivera e Frida Kahlo, "na sua qualidade de detentor dos direitos patrimoniais das obras".

Por isso, já está a ser recolhida "toda a informação necessária para estabelecer com certeza" o que efetivamente aconteceu, destacando, por outro lado, a existência de um decreto que “declara todo o trabalho da artista mexicana como monumento artístico”.

No México, "a destruição deliberada de um monumento artístico constitui um crime nos termos da Lei Federal sobre Monumentos e Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas", adianta este instituto, em comunicado.