Robbie Williams celebra 25 anos de carreira com digressão que vai passar por Lisboa

O cantor e compositor britânico Robbie Williams anunciou esta segunda-feira novas datas europeias, incluindo um concerto em Lisboa, no âmbito da sua XXV Tour, que celebra os seus 25 anos de carreira a solo.

A digressão passará por Portugal no dia 27 de março de 2023, num concerto na Altice Arena, em Lisboa, no qual estão prometidos todos os grandes êxitos intemporais de Robbie Williams, acompanhado de uma banda pop-rock.

Os bilhetes serão postos à venda na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, nos locais habituais. Os preços variam entre os 48 euros, no Balcão 2, e os 150 euros no chamado 'inner pit' da sala de espetáculos, passando pelos 80 euros para a plateia em pé e os 55 euros para pessoas com mobilidade reduzida.

No início deste mês, Robbie Williams garantiu o seu 14.º n.º 1 do top de álbuns no Reino Unido com 'XXV', que liderou os tops na sua primeira semana de lançamento. Com esta conquista, o músico quebrou o recorde de artista a solo com mais álbuns em n.º 1 no Reino Unido; apenas os Beatles têm agora mais álbuns em primeiro lugar no Reino Unido.

O seu total de álbuns nos tops do Reino Unido, a solo e com os discos lançados com a banda Take That, que cofundou, está agora em 19, colocando-o entre os dois melhores artistas de todos os tempos, apenas ultrapassado pelo ex-Beattle Paul McCartney.



A XXV Tour de Robbie Williams arranca a 20 de janeiro na cidade italiana de Bolonha e vai passar por uma série de países europeus até chegar à capital portuguesa no final de março. O último concerto da digressão está marcado para 24 de junho em Oslo, capital da Noruega.