James Earl Jones deixa de ser a voz de Darth Vader

A famosa voz grave, de respiração profunda e quase asmática, de um dos vilões mais icónicos do cinema vai sair de cena. James Earl Jones vai deixar de ser a voz de Darth Vader na saga "Star Wars" ("Guerra das Estrelas", em português).

Desde o primeiro filme, "Guerra das Estrelas: Uma Nova Esperança", em 1977, que o ator dava vida a um dos líderes mais temíveis do Império. No entanto, nunca vestiu a capa ou colocou o capacete de Darth Vader. Essa tarefa cabia a outros atores ao longo dos anos, nomeadamente Dave Prowse, na trilogia original de filmes.

Na altura, a voz do ator inglês não condizia com o tom ameaçador que George Lucas, realizador e criador da saga, pretendia. Foi nesse momento que James Earl Jones foi chamado a dar voz ao tirano Darth Vader.

Desde então, além da trilogia original, o ator norte-americano conquistou um lugar cativo na representação do 'lado negro da força', continuando a ser a voz do vilão nos filmes e séries do franchise até 2019, ano em que fez gravações pela última vez, para o filme "A Ascensão de Skywalker".