Família coleciona memórias pelo mundo antes que os filhos fiquem cegos

“O que acontece é que as células das suas retinas estão a morrer lentamente e vão perdendo a visão de fora para dentro”, explica a mãe.

Três dos quatro filhos do casal do Québec padecem de uma doença genética rara, chamada retinite pigmentosa, que raramente demonstra quaisquer sintomas.

A aventura, que se prevê que dure um ano, começou a 25 de março, com a família canadiana a fazer as malas para o primeiro destino: a Namíbia.

No momento do diagnóstico, os especialistas aconselharam os pais a criar memórias visuais a partir de livros, mas não ficaram convencidos: "Não lhes iria mostrar livros, mas sim levá-los a ver um elefante ou uma girafa reais".



"Ao pensar nisso, decidimos que poderíamos apostar as fichas todas e mostrar-lhes o mundo. Mostrar-lhes o quão belo o mundo é, para preencher as suas memórias visuais com o máximo de coisas belas que nós conseguirmos", realça Edith.

De maneira a reduzir custos e a tornar os filhos "um pouco mais resilientes", os pais investiram numa experiência mais 'crua', "porque, ao longo das suas vidas, eles vão precisar dessa resiliência".

As viagens, quando possível, são feitas de comboio ou caravana, por exemplo. Pelos sítios em que passaram, já mergulharam no rio, escalaram rochas, andaram de mota no deserto e até passearam de balão de ar quente. Os duches chegam a ser tomados na floresta, a partir de um saco de água fria.