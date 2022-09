Depois da pandemia, Serralves volta a fazer Festa de Outono este fim-de-semana

O público de Serralves vai ainda poder ouvir vários concertos ou ver uma exposição dedicada à arte dos cogumelos. Rui Costa explica que é uma mostra que “desperta para a crescente relevância dos fungos”.

Para as crianças há também cinema. A iniciativa “cine-mini” prevê vários filmes para “a primeira infância”, diz Rui Costa, ou seja, para crianças dos “três aos seis anos”. São filmes que vão ser exibidos na Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

Neste regresso da Festa, a equipa de Serralves apostou também numa programação artística para todos os gostos e idades. Durante o fim-de-semana “há um conjunto diversificado de espetáculos, seja no âmbito do teatro Dom Roberto e de marionetas, com vários espetáculos desta natureza. Há outro espetáculo que também se interliga que é uma performance deambulatória”, explica Rui Costa que lembra que a atriz e encenadora Catarina Requeijo também regressa a Serralves com a peça de teatro “Não há duas sem Três”, que encerra uma trilogia de espetáculos.

O público poderá também assistir a circo contemporâneo, nomeadamente com “o espetáculo ‘Rasto’ da Companhia Erva Daninha”, diz o programador desta Festa de Outono que espera o regresso do público às enchentes em Serralves.