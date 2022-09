Morreu a escritora britânica Hilary Mantel

A escritora britânica Hilary Mantel, conhecida pela trilogia sobre Thomas Cromwell, iniciada com "Wolf Hall", morreu na quinta-feira, aos 70 anos, anunciou esta sexta-feira a sua editora.

"É com grande tristeza que a HarperCollins anuncia que a autora de 'best-sellers' Hilary Mantel morreu em paz, rodeada de familiares e amigos próximos, [quinta-feira] com 70 anos de idade", escreveu o grupo editorial.

Hilary Mantel foi uma das maiores romancistas inglesas deste século e as suas obras são consideradas clássicos modernos, acrescentou em comunicado.

Mais conhecida pela épica trilogia sobre Thomas Cromwell, Hilary Mantel tornou-se a primeira mulher a vencer duas vezes o prémio Booker, com os dois primeiros volumes, "Wolf Hall" e "O livro Negro", que venceu também o Prémio Costa para livro do ano em 2012, tendo sido nomeada ainda para o mesmo prémio com o terceiro volume, "O espelho e a luz".

A escritora nasceu numa família irlandesa católica trabalhadora e foi educada num convento. Licenciou-se na Universidade de Sheffield.

Trabalhou num hospital geriátrico, numa loja e como assistente social, antes de se tornar escritora. Durante 10 anos, viveu na África e no Médio Oriente, que serviram de cenário para alguns de seus romances quando regressou a Inglaterra na década de 1980.