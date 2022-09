Europa precisa de políticos com ideias e formação sólida aponta Pérez-Reverte

Compara o seu prazer de escrita, com o de uma criança que continua a brincar. Aos 71 anos, o escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte escreveu uma obra de 700 páginas sobre a Guerra Civil Espanhola. “Linha da Frente” (Ed. ASA) acaba de chegar às livrarias portuguesas. Mais do que um fresco sobre a Guerra Civil, e uma batalha em particular, a obra traça o retrato da condição humana de quem foi para a guerra.

Dos dois lados da trincheira falava-se a mesma língua, diz Pérez-Reverte, eram “vizinhos” recorda o escritor que em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença conta que avançou para este livro, porque quer deixar o seu testemunho. Os seus pai, tio e avô combateram na Guerra Civil por isso, tem relatos na primeira pessoa que pensa serem importantes para combaterem os “argumentos populistas de demagogia fácil” hoje usados por políticos de Espanha, Portugal e Europa. São, critica o escritor, “uma geração que não tem uma formação intelectual. Carecem de ideias sólidas”.

Em Linha da Frente conta a história da Guerra Civil Espanhola. As palavras guerra e batalha que tanto usa, são palavras femininas, mas a guerra e as batalhas são muitas vezes associadas à força dos homens. Contudo, quis começar este romance com a história de mulheres que estiveram na guerra, porquê?

Na minha opinião, a mulher foi a grande perdedora da Guerra Civil Espanhola. Nas últimas décadas a condição da mulher tinha avançado e na guerra civil regrediu. A mulher vencida pela reação, voltou a ser a mulher prisioneira do confessor, do padre, do marido, da cozinha e dos trabalhos domésticos. Foi de novo empurrada para o recanto de onde tinha tido tanto trabalho para conseguir sair. Por isso achei que era justo começar com as mulheres este romance!

Na guerra Civil não houve mulheres a combaterem na linha da frente, então inventei uma unidade fictícia responsável pelas comunicações. Era mais credível para colocar ali as mulheres, porque me interessava muito o olhar feminino nesta história.

Já muito se escreveu sobre a Guerra Civil Espanhola. O que o levou a escrever também sobre o tema?

A Guerra Civil Espanhola foi um assunto resolvido de uma forma muito razoável, e civilizada pelos espanhóis nos anos 70. Quando morreu Franco, deu-se a reconciliação política. As feridas graves estavam saradas.

A questão é que agora chegaram ao poder em Espanha, em Portugal e na Europa uma geração de políticos que não têm uma formação intelectual muito sólida. Carecem de ideias solidas.

Usam como ferramentas argumentos populistas de demagogia fácil e claro, dizem que Franco e o franquismo continua vivo. Gostam muito desse tipo de argumentos. Estão a reabrir feridas que estavam sanadas. Falam da Espanha nobre e boa contra a Espanha fascista. Isso não foi assim! Por isso quis escrever este romance.

Acha que pode influenciar o pensamento político?

Claro que não vou mudar nada, porque sou só um escritor, mas pelo menos quero dar testemunho de que a Guerra Civil não foi aquilo que os políticos agora contam.

No romance olha para os vários lados das trincheiras. Não toma qualquer partido. Mostra a condição humana que há em todas as batalhas.

Sim, não é um romance de ideias. Sobre as ideias já se escreveu muito. É claro que a República era legítima, e o Franquismo era ilegítimo. Isso ninguém o discute! Mas isso que é tão preto no branco, quando olhas para o ser humano já não é assim tão fácil.

Porquê?

Nem todos os que lutavam com Franco eram fascistas, nem todos os que lutavam pela República eram de esquerda. Houve uma guerra muito complexa.

O meu pai e o meu tio que eram jovens de boas famílias, de uma burguesia mediterrânica, bem na vida, lutaram pela república. Mas o meu sogro que era um jovem militante de esquerda, lutou com Franco! É aqui que a guerra civil tem estes azares e imprevistos.

Foi justamente isto que quis contar, aproximar-me do ser humano, porque já houve muitos romances sobre ideias, teorias, os grupos dos bons e dos maus, mas eu quis precisamente dizer que quando olhamos para o ser humano o bom e o mau diluem-se.

Foi beber a essa experiência familiar o testemunho, mas também foi repórter e viu muitas guerras no terreno. Usou essa memória?

Eu vi guerras de verdade, e fiz oito guerras civis das muitas que cobri como repórter, vi pessoas a serem heróis de manhã e miseráveis à tarde. Eram as mesmas pessoas. O ser humano é assim, e foi isso que quis trazer com o meu romance.