Governo aprova compra de 73 obras de arte de 64 artistas

O Governo aprovou a aquisição de 73 obras de arte de 64 artistas, em 2022, para a Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), no valor de 800 mil euros, que tinha sido anunciado como teto para este ano.

Em comunicado, o Ministério da Cultura revelou que o ministro Pedro Adão e Silva “aprovou, no passado dia 16 de setembro, o relatório e as propostas de aquisição no contexto do programa anual de aquisição de arte contemporânea do Estado para 2022”.

Entre as obras propostas para aquisição encontram-se trabalhos de Alice dos Reis (nascida em 1996 e a mais jovem artista do conjunto), Ana Hatherly, Ana Mata, André Guedes, António Caramelo, Carlos Bunga, Catarina Lopes Vicente, Délio Jasse, Edgar Martins, Isabel Cordovil, Jonathan Uliel Saldanha, Leonor Antunes (autora da peça mais cara da lista, "Tapete", no valor de 64 mil euros), Manuela Marques, Maria Lino, Nástio Mosquito, Paulo Catrica, Rita GT, entre muitos outros.

De acordo com o relatório da Comissão para Aquisição de Arte Contemporânea, enviado a par do comunicado do ministério, para além das obras propostas, é também recomendado que seja produzido um catálogo com as aquisições e feita uma exposição conjunta das obras adquiridas entre 2021 e 2022.

“Propõe-se, igualmente, que após o encerramento desta exposição, as obras adquiridas sejam expostas em núcleos expositivos numa lógica de dispersão territorial, permitindo a difusão das novas aquisições da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, sendo particularmente importante que isto aconteça em territórios de baixa densidade populacional”, acrescentou a comissão coordenada por Sandra Vieira Jürgens.