Frisbee, o desporto sem árbitro que leva discos aos céus

Paula Norte tem 43 anos e joga desde 2011, atraída sobretudo pela especificidade do jogo. Em declarações à Renascença , a atleta disse que “o facto de sermos nós próprios a fazermos a gestão do jogo em termos de possíveis faltas” é particularmente interessante.

É o Leiria Flying Objects, que treina habitualmente no relvado do Complexo Desportivo dos Pousos, Leiria.

O Ultimate Frisbee, um desporto de disco, está a ser cada vez mais procurado, principalmente noutros países da Europa e Ásia, mas em Leiria há um clube, o único do país, que tem duas equipas.

Isso foi também o que atraiu Diogo Bagagem, de 20 anos. Começou a praticar o Frisbee no desporto escolar na Escola Secundária da Batalha, depois de 10 anos a praticar futebol e vê bem as diferenças.

Esta característica do jogo, explica Paula, “faz com que nós tenhamos de ter um controlo e uma forma de estar que não é normal noutros desportos.”

O professor diz que a modalidade ensina que “eu não preciso de fazer nenhuma maldade, apenas jogar”, pois dá-nos a compreensão de que “o outro também quer ganhar”. E o outro, além de ser “um adversário no momento” também pode ser “um amigo”. O Frisbee é, por isso, uma modalidade que “faz falta na escola”.

Para João Sousa Lopes, o Frisbee tem “um potencial enorme no que toca à capacidade de ensinar valores que, neste momento, se estão a perder”.

João Sousa Lopes, o treinador da equipa Leiria Flying Objets, admitiu à Renascença que “se o nosso adversário for muito bom e o jogo for muito bem disputado, a vitória sabe muito melhor”.

Em Leiria, as duas equipas de Frisbee treinam duas vezes por semana no relvado do Complexo desportivo dos Pousos e uma vez na praia.

Mas, em Portugal, apesar da formação recente de 20 professores, o crescimento tem sido lento. “A expansão é sempre muito complexa num país que está muito agarrado ao futebol”, lamenta José Amoroso, o fundador do clube Leiria Flying Objects.

José Amoroso gostaria de ver os professores “com mais energia”.

Noutros países, e ao contrário de Portugal, o interesse tem crescido a um ritmo mais acelerado.

Segundo o também professor do Instituto Politécnico de Leiria e ex-presidente da Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco, “são 103 países que já fazem parte da Federação Mundial de desportos de disco”.

A modalidade está em expansão em países como a Croácia, onde o modelo de jogo vai ser implementado. Também a China está a dar os primeiros passos. O professor elaborou o “Manual Ultimate e Desportos de Disco nas Escolas” que está em tradução em França, assim como na República Checa.