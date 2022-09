Seis escritores norte-americanos vêm conhecer os leitores portugueses

Nem todos estão traduzidos para português, mas é uma oportunidade de conhecer e ouvir, na primeira pessoa, alguns dos escritores norte-americanos de referência. A iniciativa "Meet the Author", promovida pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, arranca dia 27 de setembro com o escritor Colson Whitehead.

Vencedor de dois prémios Pulitzer, o autor regressa a Portugal numa altura em que tem novo livro. “Ao ritmo de Harlem” (Ed. Alfaguara) é, segundo a editora, um livro que coloca “o dedo na grande ferida da América” e no qual, o autor nascido em Nova Iorque constrói “um romance desassombrado e mordaz sobre desigualdade e injustiça, que é também uma carta de amor ao bairro nova-iorquino do Harlem”.

Este primeiro encontro de um autor norte-americano com os leitores portugueses terá lugar no dia 27, às 18h00, no auditório da FLAD.

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia. Esta iniciativa da FLAD, indica a instituição em comunicado, visa “proporcionar aos leitores portugueses um contacto próximo com alguns dos mais conceituados escritores americanos da atualidade”.

Depois de Colson Whitehead, autor conhecido também entre os portugueses pela obra “A Estrada Subterrânea” ou “Os Rapazes de Nickel”, seguem-se outros escritores. Já confirmados estão Anthony Marra, autor de “O Czar do Amor e do Tecno” (Ed. Teorema), e Joshua Yaffa, autor de “Entre Dois Fogos” (Ed. Relógio D’Água).

Seguem-se depois Hanya Yanagihara que vai apresentar o livro “A Little Life”, ainda não publicado em Portugal, bem como Valeria Luiselli, autora de “Lost Children Archive”, ainda não traduzido para português.

O último nome anunciado para esta iniciativa Meet the Author, é Brit Bennett. A autora de “A Outra Metade” (Ed. Alfaguara) nasceu na Califórnia e foi eleita, em 2016, uma das cinco vozes mais promissoras da literatura americana com menos de 35 anos pela National Book Foundation.