No caminho para os 30 anos, o CCB programa 126 eventos e um dia gratuito

Depois de “Entre” e “Mundos”, o mote para a Temporada 2022-2023 do Centro Cultural de Belém (CCB) é a frase “Um Chão Comum”. Programadas estão 126 actividades, 76 das quais espetáculos confirmou em conferência de imprensa esta quinta-feira a administração do CCB. A ideia é cruzar várias artes em cada um dos eventos em cartaz.

“O Chão Comum de todas as expressões artísticas”, explicou o presidente do conselho de administração. Elísio Summavielle que começou por se mostrar preocupado com os estudos que apontam para uma “perda de afluência do público aos espetáculos”, referiu-se à programação que agora apresentam como “aliciante”.

No caminho para os 30 anos que o CCB completa em 2023, o administrador com o pelouro da programação, Delfim Sardo deu a conhecer alguns detalhes daquilo que o público poderá ver no CCB. O cartaz tem três marcas, vincou. “Estabelecer pontes, cruzar valências” e mostrar a “diversidade cultural” são três dos eixos desta temporada.

A voz e a precursão são dois pilares da programação, indicou Sardo. “Há uma tónica na ópera, com seis produções, com colaboração com o Teatro Nacional de São Carlos. A ópera é, em si mesma, uma expressão do cruzamento de artes” explicou o programador, justificando assim o aumento no número de óperas no palco do CCB este ano.

Uma das óperas que será apresentada é “O Navio Fantasma” de Richard Wagner, pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica, numa nova produção de Max Hoehn, dias 24 e 26 de abril. A abrir as celebrações dos 30 anos do CCB será estreada a ópera “Paraíso”, de Nuno Rocha com encenação e coreografia de Marcos Morau a 27 de janeiro.

No que toca à vertente da precursão, Delfim Sardo explicou que foi dada Carta Branca ao maestro e percussionista Pedro Carneiro. O músico irá criar quatro espetáculos, um deles, “Árvore”, que subirá ao palco a 19 de maio do próximo ano, será em parceria com o projeto de música eletrónica português Moullinex. Nas palavras de Sardo é uma “grande aposta que marca o arranque das celebrações dos 30 anos do CCB”.

Ainda na aposta na voz, Delfim Sardo destacou o convite feito à cantora Anabela Duarte que irá “explorar a poesia fonética”. Outra das novidades apresentadas pelo programador foi o projeto “Pendular” feito em parceria com o Teatro Rivoli, e que visa “convidar artistas do Porto que nunca se apresentaram em Lisboa, e artistas de Lisboa que nunca se apresentaram no Porto” num intercambio artístico.