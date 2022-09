“Dias do Património a Norte”. Ciclo de Eventos de Turismo Cultural descentralizado

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) promove a partir deste mês e até outubro “Dias do Património a Norte”, um ciclo de eventos que contempla as localidades de Bragança, Tarouca, Arouca, Miranda do Douro, Alfândega da Fé e Felgueiras.

A nova iniciativa da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) visa “celebrar e divulgar o rico e vasto património de vários concelhos da região”, num programa articulado com as autarquias e instituições eclesiásticas, entre outras.

Este projeto da Direção Regional de Cultura do Norte tem lugar em seis espaços patrimoniais, cinco dos quais classificados como Monumentos Nacionais.

Em comunicado a DRCN, esclarece que a aproximação com a população residente e a captação de novos públicos turístico-culturais esteve “na base da construção de mais uma iniciativa de divulgação patrimonial”, que irá resultar num projeto “diferenciador e ambicioso de afirmação cultural, do qual constam concertos, visitas guiadas e experiências gastronómicas”.

Para Laura Castro, diretora regional da Cultura do Norte, “O ciclo de eventos Património a Norte concretiza uma programação cultural em rede, contextualizada em recursos patrimoniais”, que vai acontecer “em vários monumentos, envolvendo três sub-destinos turísticos da Região e 4 NUT III”.

“Dinamizar estes extraordinários espaços patrimoniais através da criação cultural do nosso tempo irá trazer novos públicos à região e, acredito, gerar curiosidade pela oferta cultural e patrimonial do norte de Portugal”, realça.