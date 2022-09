Autor de 'I Believe I Can Fly' culpado por crimes de pornografia infantil

O cantor R. Kelly foi considerado culpado de seis acusações associadas à produção de pornografia infantil e atividade sexual ilegal com uma menor de idade, avança o jornal The New York Times.



A decisão do tribunal de Chicago acontece dois meses depois de uma outra condenação a 30 anos de prisão por extorsão e tráfico sexual, por um tribunal de Nova Iorque.

O autor do sucesso 'I Believe I Can Fly' foi, no entanto, absolvido de uma outra acusação de conspiração para obstruir a justiça no seu julgamento de crimes de pornografia infantil em 2008.

Durante o julgamento, R. Kelly foi caracterizado pelos procuradores como “um mestre manipulador que usou a sua fama e riqueza para atrair fãs”, incluindo alguns menores de idade, abusando sexualmente deles.

Várias testemunhas disseram em tribunal que o músico chegou a oferecer cerca de um milhão de euros para recuperar vídeos de pornografia, antes do seu julgamento de 2008.

Em Chicago, uma condenação de apenas uma acusação de pornografia infantil acarreta uma sentença mínima obrigatória de 10 anos, enquanto a receção de pornografia infantil determina um mínimo obrigatório de cinco anos.