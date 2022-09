Morreu Jean-Luc Godard

O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard morreu esta terça-feira, aos 91 anos.

Como François Truffaut, Jacques Rivette ou Eric Rohmer, Jean-Luc Godard começou como crítico de cinema na década de 1950 antes de passar à direção em 1959 com "A bout de souffle", um filme icônico da New Wave com Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg.



Cineasta polêmico, também assinou "Le Contempt", em 1963, com Brigitte Bardot, "Alphaville" (Urso de Ouro em Berlim) ou "Pierrot le Fou", em 1965.

"Prefiro fazer filmes como dois ou três músicos de jazz: nos damos um tema, tocamos e depois se organiza", disse.