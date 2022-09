"Vórtice" de Guilherme Branquinho vence melhor curta de terror portuguesa no MOTELX

"Speak no Evil" é uma obra que se foca no "medo dos outros num mundo tão cheio de informação como de desconfiança. Pensem duas vezes antes de fazer novos amigos", acrescentou.

"Celebramos um filme completo e complexo, defensor de uma ideia de cinema que em tudo alimenta o género: o mal só acontece porque o desejamos", indicou o júri sobre a curta "Censor of Dreams".

O prémio Méliès d"argent - melhor curta europeia 2022 foi atribuído a "Censor of Dreams" (França), de Léo Berne e Raphael Rodriguez, enquanto o filme "Speak no Evil" (Dinamarca, Países Baixos), de Christian Tafdrup, conquistou a distinção de melhor longa-metragem europeia.

O filme "leva o espectador numa viagem, da qual não consegue escapar do princípio ao fim - uma das coisas mais difíceis de conseguir num filme e um dos principais objetivos a atingir no género a que este festival se dedica", indicou o júri, em comunicado.

A película "Vórtice", de Guilherme Branquinho, venceu no domingo o prémio de melhor curta-metragem portuguesa da 16.ª edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, anunciou a organização.

O júri atribuiu uma menção especial à curta-metragem "Reverso" (Portugal), de André Szankowski, para celebrar "uma personagem e uma interpretação, porque há filmes que se escondem atrás de traumas, e há quem finja normalidades para poder existir".

O festival desafiou os participantes a fazer uma microCURTA de terror até dois minutos com telemóvel, webcam ou tablet, categoria em que o trabalho vencedor foi "O Fantasma da Minha Infância", de Carolina Aguiar, Francisco Magalhães e Pedro de Aires.

Nesta escolha, o júri, composto pela argumentista, realizadora, atriz e editora Ana Correia aka Peperan, pelo guionista e ator André Mariño e pelo DJ, argumentista e ator Kiko is Hot, indicou que "de todas as curtas, foi a que conseguiu encaixar uma narrativa abstracta com a instalação de medo e acima de tudo uma conexão emocional".

O prémio do público foi para o filme "Deadstream" (EUA), de Joseph Winter e Vanessa Winter.

O 16.º MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa teve início na terça-feira, dia 06, no cinema S. Jorge, em Lisboa, numa edição que contou com 12 curtas-metragens portuguesas em competição.

Na sessão de encerramento, que decorre hoje, vai ser projetada a longa-metragem vencedora do festival, "Speak no Evil".

A 17.ª edição do festival vai acontecer de 12 a 18 de setembro do próximo ano, no cinema São Jorge, disse a organização.