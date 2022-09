Morreu o jornalista Francisco Brandão Ferreira

Comunicador multi-facetado, Francisco Brandão Ferreira iniciou a colaboração com a Renascença em 1984, na área da programação fixando-se mais tarde na Informação, primeiro como jornalista e depois como editor da Renascença e da RFM. Ao longo da sua carreira foi ainda jornalista da Deutsche Welle.



Na área do Jornalismo, o percurso profissional de Francisco Brandão Ferreira esteve também muito ligado ao automobilismo, tendo colaborado em vários programas, com destaque para o “Especial de Corrida”. Durante vários anos foi também júri do “Carro do Ano”.

Francisco Brandão Ferreira reformou-se em 2010, tendo realizado o seu último noticiário na RFM no dia 30 de abril. Ouça-o na íntegra aqui: