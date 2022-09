Afinal, o Twitter tem andado a falar da Liz Truss errada

Liz Truss tomou posse esta quarta-feira no Reino Unido, mas o Twitter elegeu uma nova primeira-ministra. Numa confusão entre nomes de utilizador, vários cibernautas, incluindo deputados britânicos, têm-se dirigido a outra pessoa: Liz Trussell. Apesar do apelido distinto, a cidadã britânica usa o nome @LizTruss na rede social, ao contrário da nova chefe do executivo do Reino Unido, que "tweeta" a partir da conta @TrussLiz. Esta simples confusão com as designações no Twitter baralhou os utilizadores, desde os mais anónimos às figuras conhecidas. Por exemplo, a primeira-ministra da Suécia acabou por dar os parabéns à pessoa errada. Liz Trussell respondeu: "Aguardo uma visita em breve! Preparem as almôndegas".

Entretanto, Magdalena Andersson já apagou a publicação original.

Dentro de portas, também há deputados do parlamento britânico a comentar sobre a segunda Liz mais famosa do Reino Unido da atualidade. Caroline Lucas, do Partido Verde, foi uma das vítimas desta troca de nomes, quando criticou a "ideologia de direita" que se prevê que a nova-primeira ministra adote no seu novo executivo.

A deputada já reparou no erro e até reagiu com algum humor, afirmando que a cidadã Liz Trussell até seria capaz de fazer "um melhor trabalho" do que Liz Truss.

No meio de todo este imbróglio, a nova estrela do Twitter tem-se divertido a responder às publicações. Num tom bem humorado, Liz Trussell tem agradecido as mensagens de parabéns e mostra-se completamente comprometida com o novo "cargo". Lance Foreman, ex-eurodeputado dos Conservadores, fala numa pessoa que vai ser "uma grande primeira-ministra" e que as "pessoas subestimam", algo com que a cidadã britânica acaba por concordar.

Mas Liz Trussell não se limita a responder aos mais famosos. A britânica admite que tem passado os últimos tempos ao responder aos cidadãos atentos às mudanças em Downing Street, mas não o suficiente para reparar que se dirigiam a uma mera utilizadora do Twitter.

Contudo, a maioria dos utilizadores já reparou neste engano, aparentemente comum, e acabam por reagir com igual dose de boa disposição. Um dos cibernautas chegou ao ponto de analisar os tweets recentes de Liz Trussell, sobre uma reserva em Las Vegas, queixas sobre as viagens para o trabalho e ainda uma petição para ajudar os sem-abrigo. "Exatamente o programa que precisamos para este país", aponta.

Outra utilizadora do Twitter também concorda que a cidadã britânica está à altura de comandar os destinos do Reino Unido. "Pode não ser a nossa primeira-ministra, mas bem que podia ser", confessa, compilando algumas das respostas de Liz Trussell.