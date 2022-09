Detidos por venderem bilhetes para os Coldplay a 350 euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta sexta-feira a detenção de dois indivíduos por especulação com a venda de bilhetes dos concertos da banda Coldplay, em Coimbra.

Os detidos vendiam bilhetes que custaram entre 90 e 150 euros por valores que iam dos 250 aos 350 euros.

Através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, a ASAE revela que tem vindo a desenvolver, na última semana, uma operação de investigação e vigilância no âmbito da especulação, direcionada para a venda online de bilhetes da banda britânica, que terá lugar em maio do próximo ano.



A ASAE detalha que deteve de dois indivíduos, em flagrante delito, pela prática do crime de especulação, tendo sido apreendidos seis bilhetes para o evento que custaram entre 90 e 150 euros, que se encontravam a ser transacionados por valores que oscilavam entre 250 e os 350 euros. Os detidos iriam lucrar mais de 1.100 euros.

A ASAE revela ainda que os arguidos foram detidos e que um deles já foi presente a Tribunal, com decisão de aplicação de suspensão provisória do processo, sendo condenado com uma pena de prisão suspensa de seis meses e multa de 500 euros.

"A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos", lê-se no comunicado.