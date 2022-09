Rammstein anunciam concerto no Estádio da Luz

Os alemães Rammstein vão regressar a Portugal para um concerto no dia 26 de junho de 2023, no Estádio da Luz, em Lisboa, anunciou hoje a promotora.

Segundo a página da banda, a digressão de estádios de Rammstein inicia-se no dia 22 de maio em Vílnius, na Lituânia, e vai passar pela Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Eslováquia, Suíça e Espanha antes de chegar a Lisboa.

O preço dos bilhetes, que vão ser postos à venda no dia 8 de setembro, varia entre os 75 euros, no relvado, e os 95 euros, no "golden circle".

Os bilhetes são personalizados e não podem ser transmitidos, lembrou a promotora Prime Artists, que recomenda que "todos os potenciais compradores de bilhetes criem antecipadamente uma conta de cliente no "site" de venda, para que possam concluir o processo de compra mais rapidamente no início da venda".

Criados em 1994, os Rammstein assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, que deu origem ao álbum de estreia, "Herzeleid", que vendeu mais de 250 mil cópias em dois anos. Com o "single" "Du Riechst So Gut" ganham projeção, começando a abrir para bandas como Project Pitchfork e Clawfinger.

Ainda em 1995 fazem a primeira digressão em nome próprio e, um ano depois, já estão a atuar para a MTV em Londres. Em 1997 lançam o segundo disco, "Sensucht", que rapidamente se torna no álbum mais vendido na Alemanha e na Áustria, chegando aos "tops" de vendas em 17 países, incluindo os Estados Unidos, de acordo com a página da banda.

Em 1998, integram o alinhamento da digressão "Family Values", que reúne vários dos principais nomes do nu-metal da altura: Korn, Orgy e Limp Bizkit, a par de Ice Cube. Desde então já foram nomeados duas vezes para Grammy por melhor performance de metal.

Os Rammstein, conhecidos pelos concertos com recurso a dispositivos pirotécnicos, já atuaram múltiplas vezes em Portugal, desde o Paradise Garage, em Lisboa, e o Hard Club, em Vila Nova de Gaia, em 1998, até ao Pavilhão Atlântico, em Lisboa, em 2013, passando pelo festival Vilar de Mouros, em 2002, entre outros espetáculos.