Arranca corrida aos bilhetes para o concerto de Harry Styles

Já arrancou a pré-venda de bilhetes para o regresso de Harry Styles a Portugal. O cantor britânico tem concerto marcado para 18 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

O período de compra oficial de ingressos para o espetáculo está agendado para sexta-feira, mas já é possível adquirir entradas esta quinta-feira desde as 10h00. A pré-venda está reservada a fãs inscritos na newsletter da Everything is New, promotora do espetáculo.

Este período de pré-venda tem a duração de 24 horas e promete acender a corrida pelos cobiçados bilhetes, cujo preço varia entre os 81 e 150 euros.

O antigo membro da boysband One Direction esteve em Portugal há pouco tempo, num espetáculo esgotado na Altice Arena, a 31 de julho. O espetáculo do próximo ano faz parte da "Love on Your" do artista e contará com a dupla britânica Wet Leg na primeira parte.

Harry Styles, músico e ator, lançou-se a solo em 2017, quando saiu o primeiro álbum, homónimo, seguindo-se "Fine Line" (2019) e "Harry's House", editado este ano.

Além de ter lançado um novo álbum, Harry Styles protagonizou ainda os filmes "Don't Worry Darling", de Olivia Wilde, que fará a estreia no festival de cinema de Veneza (Itália) e "My Policeman", de Michael Grandage, que se estreará no festival de cinema de Toronto (Canadá).