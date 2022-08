Portugal é o país convidado da 16.ª Festa do Livro da Colômbia

Portugal é o país convidado da Festa do Livro e da Cultura da Colômbia, em setembro em Medellín, com a presença de vários escritores, exposições e uma celebração da obra de José Saramago, revelou o Instituto Camões esta quarta-feira.

Descrita como "o segundo evento literário mais importante da Colômbia", a Festa do Livro e da Cultura começa a 09 de setembro e vai contar com a presença dos autores Bruno Vieira Amaral, João MacDonald, José Luís Peixoto, Luís Cardoso, Mafalda Milhões, Maria Quintans e Mariana, a Miserável.

Segundo o programa divulgado no ‘site’ do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, a festa literária associa-se também ao centenário do nascimento do escritor José Saramago, contando com a presidente da Fundação Saramago, Pilar del Río, com o comissário das celebrações, Carlos Reis, e com o autor Ricardo Viel, que coassinou o livro "Saramago, os seus nomes. Um álbum biográfico".