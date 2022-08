Cerca de 2.5 milhões de pessoas assistiram à Romaria d'Agonia na internet

Cerca de 2,5 milhões de pessoas acompanharam os números da Romaria d’Agonia, em Viana do Castelo, através de canais oficiais nas redes sociais, com destaque para a transmissão ‘online’ do Desfile da Mordomia, informou esta terça-feira a organização.

“Além da estrondosa enchente ao vivo, de pessoas por toda a cidade, estamos a falar de uma verdadeira enchente ao nível da procura pela nossa festa em todo o mundo. Mais uma vez voltamos a bater todos os recordes ‘online’ anteriores, apesar de a festa voltar a ser feita totalmente ao vivo”, destacou António Cruz, presidente da Comissão de Festas da Romaria da Senhora d’Agonia, citado numa nota enviada às redações.

A edição 2022 da Romaria d’Agonia decorreu entre os dias 17 e 21 deste mês.

Segundo dados avançados pelo presidente da Câmara de Viana do Castelo, no último dia dos festejos, mais de 1,250 milhões de pessoas passaram pela cidade, durante os cinco dias das festas.

O autarca socialista adiantou que aquele número é um dos primeiros dados do levantamento que o município está a realizou este ano, pela primeira vez, para avaliar o impacto das festas.

Sobre o impacto económico dos cinco dias de romaria, disse que esses “dados de fundo vão agora ser tratados” para posterior divulgação.

Hoje, a Comissão de Festas adiantou que, de acordo com “os dados fornecidos pelas próprias redes sociais, só nos dias da festa a página da Romaria na rede social Facebook recebeu mais de 75 mil visitas e, no Instagram, mais de 35 mil visitas, no mesmo período”.