Feira do Livro de Lisboa conta com mais de duas mil atividades

A Ucrânia é o país convidado da 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que este ano tem a maior edição de sempre. São 340 pavilhões, distribuídos por 140 participantes que representam uma centena de editoras.

Este ano estão previstas mais de duas mil atividades, entre autógrafos e apresentações de livros. “Significa que o programa cultural é o maior que a feira já teve. Isto é relevante, pois devemo-nos lembrar que a feira, mais do que um evento comercial, é um evento cultural”, sublinha Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

O visitante vai encontrar uma feira diferente, pois todos os equipamentos são novos. “Esta é uma feira 100% sustentável, portanto, todos os expositores são feitos de material reciclável”, que ajuda a diminuir a pegada ecológica.

Pedro Sobral destaca harmonia do evento com o jardim do Parque Eduardo XVI, pois “a feira está mais integrada neste espaço de eleição de Lisboa”.

A Feira do Livro de Lisboa, abre esta quinta-feira às 18h00, no Parque Eduardo VII, e vai decorrer até 11 de setembro.

Também no Porto, a partir de sexta-feira abre a Feira do livro. Nos Jardins do Palácio de Cristal será homenageada a poeta Ana Luísa Amaral que morreu recentemente.