O Presidente da República conta que Fernando Medina, agora ministro das Finanças, mantenha o apoio a medidas de defesa do livro e proteção da edição que defendia enquanto autarca de Lisboa.

Na cerimónia de inauguração da 92.ª Feira do Livro de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "eram e são necessárias medidas legislativas de proteção do livro".

"Felizmente que é ministro das Finanças hoje o antigo presidente da Câmara de Lisboa, que aqui sempre defendeu - abertura sobre abertura da Feira do Livro - a defesa do livro e a proteção da edição, já sabemos com o que contamos e só podemos contar", afirmou, provocando risos na assistência da cerimónia, na qual estava o ministro da Educação, João Costa.

O chefe de Estado defendeu ainda que "continuam a ser necessárias medidas relacionadas com as rendas das livrarias", alertando que nas grandes cidades os preços elevados "afetam a viabilidade de muitas livrarias e praticamente matam os alfarrabistas".

"Se os tempos que vivemos recentemente -- refiro-me à pandemia e às suas consequências - revelaram debilidades s fragilidades, também mostraram uma inesperada resistência - palavra preferível e mais heroica do que a agora mais comum resiliência, eu ainda sou do tempo da resistência - e em quase nenhum setor isso foi mais notório que no setor do livro", destacou.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou ainda, nesta edição da feira, as melhorias "não só estéticas ou logísticas, mas ecológicas" dos pavilhões, e prometeu voltar "com o carrinho de compras".

"É a minha 67.ª feira, estava a fazer as contas e parou-se-me o coração, ainda era na Avenida da Liberdade", recordou, dizendo ter esperança de ainda cumprir a sua 92.ª feira, o número de edições que se assinalam este ano. "Não é provável, mas não é impossível", considerou.