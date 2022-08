Beja volta a ser a “cidade dos contos”

“Venha fazer a Festa da Palavra Contada, é o convite da autarquia bejense, à participação do evento que tem acesso livre e gratuito para todas as atividades que decorrem no jardim. Apenas é necessária inscrição para as oficinas e para obtenção do certificado.

Destaque também para as oficinas de capacitação para mediadores de leitura, que mais não são do que “momentos para pensar sobre a prática e o saber fazer, desde a arte de contar e escrever até à ‘biblioterapia’, passando pela Feira dos Livreiros e pelo Mercadinho Andarilho”, onde é possível encontrar propostas de leitura que podem ser levadas para casa.

Segundo o município alentejano, numa nota enviada à Renascença , o festival que arranca já esta sexta-feira, conta com um vasto programa que integra, por exemplo, “noites de conto, pôr-do-sol de contos, contos sem fim, conferências sobra o futuro da palavra, narração oral, a oralidade, a ruralidade, as crianças e a leitura”, bem como outras atividades para pais e filhos.

Com curadoria de Jorge Serafim, o encontro tem como tema central “O poder da palavra”, e pretende isso mesmo: celebrar a palavra contada da tradição oral, dando voz aos contadores que partilham, um pouco por todo o lado, os contos tradicionais provenientes dos quatro cantos do mundo.

Esta 16ª edição do Palavras Andarilhas tem inauguração marcada para dia 26, às 10h00, junto ao Coreto do Jardim Público.

Neste primeiro dia, destaque para a conferência “A Palavra, que Futuro?”, no auditório do Coreto, às 18h30, com Eduardo Sá, Afonso Cruz e Ana Daniela Soares, com moderação de Jorge Serafim.

A partir das 21h30, pode participar na Noite de Contos, no mesmo local, com Priscila Camargo, Soledad Felloza, Cristina Taquelim, Matia Losego e Paulo Condessa.

No dia 27 de agosto, referência para as conferências “Ruralidade e Oralidades”, com Jorge Bacelar e José Barbieri, moderada por Bru Junça e “Contos: simbolismos para o século XXI”, com Ernesto Rodriguez Abad, Paulo Correia, Luís Correia Carmelo, com moderação de Tâmara Bezerra.

O dia fica marcado por oficinas, na Casa do Salvador e no Seminário diocesano de Beja, com inscrição prévia. A fechar, a “Noite de Contos”, com Luís Correia Carmelo, Martha Escudero, Patrícia Amaral, Ernesto Rodriguez Abad e Fernando Pardal, e Serafim.

O dia de encerramento do festival é preenchido com oficinas e conferências e, a finalizar a edição, o “Pôr-do-Sol de Contos”, com Tâmara Bezerra, Bru Junça e Bruno Batista.