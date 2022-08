Elvas recebe o maior festival de cultura catalã

Trata-se da 34.ª edição do APLEC Internacional, um encontro que une as “diversas expressões do folclore catalão”, e que se tem celebrado todos os anos, “desde 1988 em várias cidades da Europa e outras partes do mundo, como Paris, Frankfurt ou Washington”, revela uma nota de imprensa enviada à Renascença .

A cultura popular catalã vai encher as praças e ruas do centro histórico de Elvas, cidade património mundial da UNESCO, entre os dias 26 e 28 de agosto.

O encontro arranca a 26 de agosto às 18h00, com uma receção institucional à Catalunha e aos grupos participantes, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Elvas, José Rondão De Almeida, a conselheira da Ação Externa do Governo da Catalunha, Victòria Alsina, e o delegado do Governo da Catalunha em Portugal, Rui Reis.

O APLEC é o maior festival de cultura catalã e volta a Portugal 20 anos depois de se ter estreado em Lisboa (2002).

O evento é organizado pela delegação do Governo da Catalunha em Portugal, a Câmara Municipal de Elvas e a Adifolk, entidade que promove a cultura popular catalã a nível nacional e internacional.