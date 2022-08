Coldplay anunciam concerto em Portugal. Bilhetes à venda na quinta-feira

Os Coldplay anunciaram esta segunda-feira que vão regressar a Portugal para um concerto a 17 de maio de 2023, no Estádio Cidade de Coimbra.



Os bilhetes serão postos à venda a partir de quinta-feira, 25 de agosto, a partir das 10h00, no site da promotora Everything is New.

Os preços dos ingressos variam entre os 85 euros, para o relvado, e os 150 euros, para a bancada.

Na semana passada, chegou a ser noticiado que os Coldplay dariam dois concertos em Portugal, mas até agora só há uma data agendada.

O novo videoclip dos Coldplay, para o tema Humankind, divulgado na quarta-feira passada, tinha imagens de Coimbra, facto que deixou os fãs do grupo britânico de sobreaviso.

O último concerto da banda de Chris Martin em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.