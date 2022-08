Morreu Orlando Costa, ator da série "Zé Gato"

Morreu esta sexta-feira o ator Orlando Costa, que ficou conhecido por interpretar a personagem "Zé Gato", avança a SIC Notícias.

A notícia foi confirmada à estação pela família do ator. Orlando Costa tinha 73 anos e morreu na sua residência.

Nascido a 24 de dezembro de 1948, Orlando Costa ficou popular entre o grande público pela série "Zé Gato", uma série de televisão policial produzida pelo Centro Português de Cinema para a RTP em 1978 e transmitida na RTP2 entre 1979 e 1980.

Nascido a 24 de dezembro de 1948, o ator estreou-se como ator profissional em 1969, com a peça “Um Chapéu de Palha de Itália”, de Labiche, com encenação de Carlos Avillez, no Teatro Experimental de Cascais.

Vários outros trabalhos se seguiram, nomeadamente, no teatro, com destaque para as peças “O Misantropo” (1973), “Pequenos Burgueses” (1975), “Tambores na Noite” (1976), “Mãe Coragem e os Seus Filhos” (1986) ou ainda a “A Louca de Chaillot”, entre muitas outras. Em 1973, foi cofundador do Teatro da Cornucópia.

Para a televisão, interpretou papéis em diferentes séries, das quais se destaca “Zé Gato”, de Rogério Ceitil, uma série de televisão policial transmitida na RTP2 entre 1979 e 1980.

Participou ainda em “Mala de Cartão” (1986), de Michel Win, “Capitão Roby” (1999) e “A Raia dos Medos” (2000).

O ator ficou também conhecido pela sua participação em telenovelas como “Desencontros” (1994), “Todo o Tempo do Mundo” (1999), “Olhos de Água” (2001), “Sonhos Traídos” (2002) e muitas outras mais recentes.

Também a sétima arte faz parte do seu percurso artístico. No cinema, participou em filmes como “Jogo de Mão” (1982), de Monique Rutler “Amor e Dedinhos de Pé” (1993), de Luís Filipe Rocha; “Sapatos Pretos” (1998), de João Canijo, “A Falha” (2000), de João Mário Grilo, e “Um Tiro no Escuro” (2005), de Leonel Vieira, entre outros.

Paralelamente, fez parte do mundo da música, colaborando na década de 80, em discos de Júlio Pereira, Fausto e Sérgio Godinho, e através da autoria de canções para vários espetáculos de teatro.





